街口投信指出，未來在美元指數緩步下跌及黃豆出口有望增長之下，黃豆上漲行情仍可機會，建議可多加留意黃豆行情。

街口投信表示，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨近期持續上漲，主要受到出口展望較佳的激勵，加上在美國聯準會宣布支持市場流動性及擴大資產負債表之下，有望帶動美元指數呈現疲弱，將有利於農產品出口增溫。

另在全球央行同步寬鬆，以及各國有望推行相關政策緩解疫情，對於經濟帶來影響，全球經濟有望於疫情緩解之後回升，預期將有利於農產品需求升溫。

(工商 )