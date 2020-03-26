美元指數跌+出口增長 黃豆漲勢可期 11:012020/03/26 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 街口投信指出，未來在美元指數緩步下跌及黃豆出口有望增長之下，黃豆上漲行情仍可機會，建議可多加留意黃豆行情。 街口投信表示，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨近期持續上漲，主要受到出口展望較佳的激勵，加上在美國聯準會宣布支持市場流動性及擴大資產負債表之下，有望帶動美元指數呈現疲弱，將有利於農產品出口增溫。 另在全球央行同步寬鬆，以及各國有望推行相關政策緩解疫情，對於經濟帶來影響，全球經濟有望於疫情緩解之後回升，預期將有利於農產品需求升溫。 (工商 ) #黃豆 #美元指數 #街口投信 #有利於 #緩解 也許您會感興趣 推薦閱讀 統一：美股長線投資價值浮現 04:102020/03/23 投資理財 乍暖還寒咳不停 中醫曝超簡單5法寶 10:452020/03/23 生活 《匯市》美元指數居高不下，韓元貶勢擴大、新台幣相對穩 10:342020/03/23 財經 Fed鬆綁國債限制 美元荒可望緩解有利金融市場短期穩定 03:002020/03/24 財經 在岸人民幣下午收盤大漲418點 19:222020/03/24 財經 美元指數開啟跌勢 人幣中間價上調257點 10:032020/03/25 兩岸 《台北股市》台股匯雙升，3指標看信心續航力 11:082020/03/25 財經 《金融》瑞銀：下修亞幣估值，美元流動性緩解後將由升轉貶 15:062020/03/25 財經 《基金》美元指數轉弱，有利農產品出口增溫 10:342020/03/26 財經 財經熱門新聞 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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