COVID-19新型冠狀病毒疫情對民眾的生活帶來巨大的影響，也造成全球市場上意想不到的黑天鵝效應。英國保誠人壽表示，保險公司提供民眾保障、為其分擔風險，於重大災難發生時更應善盡企業社會責任。於此防疫期間，英國保誠人壽除了率先同業推出COVID-19住院慰問金之外，並放寬條件，取消法定傳染病30天等待期之約定，同時提供保戶緩繳保費的服務。另一方面，員工也是公司最重要的資產，照顧員工、提供員工安心的上班環境，維持企業營運不中斷，確保保戶的權益不受影響，也是英國保誠人壽重要的責任。

自即日起至7月底止，針對該公司「e保庇健康保險」、「倍感安心終身醫療健康保險」等共計10張醫療險保單，取消法定傳染病30天等待期之約定，於此期間，保戶若因法定傳染病（包含COVID-19新型冠狀病毒）不幸經醫師確診需就醫，將可依保單條款約定獲得理賠，享有住院醫療的保障，安心接受治療。

另外，針對保戶最關心的理賠及繳費等項目，英國保誠人壽也提供多項優先服務，如快速理賠、理賠專線、理賠升級、保費緩繳作業等，受到疫情影響的保戶，可以填寫「災區保費緩繳申請書」，或致電向英國保誠人壽申請保費緩繳3個月；未來若疫情擴大，將統一依據政府所宣布之區域，主動給予保戶保費緩繳 。同時，保戶若因COVID-19新型冠狀病毒住進「負壓隔離病房」治療，將主動視為「加護病房」給付，以最貼心即時的服務，與保戶一起共度防疫難關。

為確保員工安全，給員工一個安心的工作環境，英國保誠人壽於COVID-19疫情剛開始時，即加強各職場進出人員管理、測量體溫、提倡勤洗手等防疫措施，同時強化職場工作環境的消毒作業，並從過年後就持續管控員工出國。為防範疫情擴散影響相關營運，過年後即迅速啟動異地備援緊急應變措施，依員工工作職能分組進行分離職場及居家辦公。英國保誠人壽為國際性的跨國公司，平日就透過各類數位工具與國外同事聯繫，不分時地、溝通零距離，因此人員與軟硬體設備均能迅速到位，甚至在某些城市，特別另行租賃第二辦公室，具體實行異地備援，以高標準防疫確保員工的生命安全及保戶服務不中斷，俾使保戶權益不受影響。

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