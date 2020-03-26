美亞去年稅後淨利賺4.36億元、年增45.33％ 11:012020/03/26 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋼管大廠美亞（2020）去年稅後淨利為4.36億元、年增45.33％，每股EPS為1.96元，優於前年的每股1.34元。 (工商 ) #美亞 #稅後淨利 #每股 #鋼管 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 大田精密發現金股利3.8元 04:102020/03/23 企業經營 遠東機械各事業體表現卓越 領航台灣工業4.0智慧製造 04:102020/03/23 產業特刊 震旦行去年EPS為6.12元 每股配發6元現金股利 19:002020/03/23 財經 中鋼配息0.5元 百億環保工程啟動 01:192020/03/24 財經要聞 《文創股》華研稅後淨利與EPS雙雙創下歷年新高 08:192020/03/24 財經 美利達每股配息4.2元 21:542020/03/24 財經 西柏獲利讚 擬配5.5元股利 04:102020/03/25 證券．權證 世紀鋼去年稅後淨利7.38億、年增1842.10％ 10:192020/03/25 財經 喬福去年EPS為1.35元，每股配發現金股利1元 17:392020/03/25 財經 《業績-金融》三商壽去年獲利創高，股利擬掛零 17:222020/03/25 財經 財經熱門新聞 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。