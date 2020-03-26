台灣新冠肺炎累計235例確診，但接連3天記者會卻都不見張上淳的身影，讓台大名醫施景中坦言，很擔心，因為他是真正的疫病專家。他更指出，目前居家檢疫達4萬人，若有人不遵守，恐出現防疫破口，下一步說不定得考慮真正鎖國。

施景中在臉書PO文指出，這三天指揮中心疫情記者會，都沒看到張上淳教授的出現，他感到很憂心，因為他是真正的疫病專家，希望他趕快歸隊。

台灣目前居家檢疫已達4萬多人，只要幾個沒遵守，防疫會有大缺口，施景中指出，台灣負壓隔離病床約1000多張床，照這速度下去恐怕很快會用完。他憂心地說，「也許指揮中心需採取更嚴格的措施，說不定得考慮真正鎖國或返國者強制住防疫旅館」。

施景中提出，許多國家已採取強硬的防疫手段，印度戒嚴14天、川普請民兵蓋方艙醫院、杜拜全面停飛、紐澳鎖國等措施，其中紐西蘭的確診人數甚至還沒台灣多。施景中推測，未來數週應會有更多的國家，採取這樣的措施，讓一切回歸自然「日出而作，日落而息」人們的接觸變少，回復幾百年前的生活。

施景中也透露，他原以為台灣是鎖國狀態，但24日看新聞才知道，還有飛機從北京回來，年輕人不聽勸去北車附近泡網咖，雖然近日增加的確診案例，多是在機場就被發現，但仍有些在潛伏期內就進入國門（請不要獵巫，都是自己家人）。

(中時電子報)