新冠肺炎疫情延燒，口罩供不應求，許多人只好重複使用，而且方法五花八門，到底醫療口罩一片可以用幾次？食藥署證實：用「電鍋乾蒸消毒法」後可以用3至5次，噴灑酒精或其他濕式消毒方式都會降低過濾效能。

衛福部食藥署發布的延長醫用口罩壽命（使用次數）評估報告表示，醫用口罩若要重複使用，建議可用電鍋無水加熱，也就是「乾蒸」的方式殺菌，不過即便每次戴完都這樣消毒，還是只能用3至5次就要更換。

首先將內鍋架及內鍋放入乾燥電鍋，醫用口罩平放於內鍋中，蓋上外鍋蓋後按下加熱開關，約3分鐘待開關自動跳起後再靜置5分鐘，讓鍋內熱空氣充分殺菌再打開外鍋蓋即完成殺菌程序，待電鍋冷卻後才能再進行下一次殺菌。

根據食藥署實驗顯示，乾蒸3至5次後的醫用口罩，細菌過濾效率仍維持在99%以上；次微米粒子防護效率（PFE）則下降百分率1.3%至14.2%，防護效率會隨著加熱次數而遞減。此外，由於醫用口罩內襯的過濾材質為經靜電處理的不織布，若用噴灑酒精或其他濕式液體消毒都會降低過濾效能。

食藥署提醒，醫用口罩仍應以一次性使用為原則，電鍋乾蒸消毒法是口罩不夠時，為了增加使用次數不得已的作法；若有出入高風險場所，或口罩有髒汙、破損，一定要立即更換。

(中時電子報)