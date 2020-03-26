受到新冠肺炎疫情的衝擊，彰化縣公有零售市場生意平均減少４成。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

受到新冠肺炎疫情的衝擊，彰化縣公有零售市場生意平均減少４成，鹿港、彰化市觀光產業密集，受到影響最嚴重，已率先宣布租金減免，彰化縣政府24日也請各鄉鎮市公所評估租金減免，共計18個鄉鎮市公所管理32處公有零售市場，合計2360攤鋪位。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處調查，約10個鄉鎮市公所管理之公有零售市場受到此波疫情影響，生意平均減少約4成，其中鹿港鎮及彰化市因觀光產業較密集、人口集中，影響最鉅，率先實施租金減半。

鹿港與彰化目前攤鋪位租金每月約900元至10000元不等，預計執行期間4月至6月，減輕攤商之負擔，增加攤商營業意願。

彰化縣政府除請各公所每週至少全面消毒1次外，並協助向經濟部調撥一般醫用口罩1萬1800片，讓營業之攤商使用共同防疫；彰化縣政府另積極向經濟部爭取「因應新型冠狀肺炎病毒疫情紓困方案」之公有零售市場基礎設施改善經費，改善市場環境，創造安心購物環境。

(中時 )