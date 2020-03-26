往年台鐵運量一天約60萬人次，受疫情影響，近期下滑約2成；隨著疫情升溫，為減少群聚感染，台鐵局今日表示，再加強車站場地租借、水龍頭流量加大，加裝感應式水龍頭，莒光號通勤電車增加洗手乳；3月27日起，對號列車暫停供應飲水及紙杯，清明節期間（4月1日至6日）對號列車暫停發售站票。此外，無人招呼站將徵召防疫天使替旅客測量體溫。

往年台鐵自強號會提供站票，東部幹線僅提供120張站票，120張站票頂多賣出3至4成，外界關心是否會加開班次？台鐵通勤段落在南港至新竹間，大宗以蛋黃區樹林往松山、南港間，持電子票證、定期票的旅客，在清明假期依舊可搭車，有沒有可能導致班車擁擠？

台鐵運務處營業科長許民杰表示，持續關注民眾搭車狀況，不排除加開班次；台鐵因特性關係，須兼顧通勤旅客的權益，且實施期間是假期，預估使用電子票證通勤的旅客會變少。

許民杰表示，從4月1日起有34個車站開始量體溫，估計可涵蓋7成旅客量，隨著測量設備陸續採購到位，會陸續增加車站數；對旅客身體不適部分，台鐵局會訂定SOP教育同仁，落實公共運輸責任，並呼籲旅客乘車戴口罩，不只保護自己也保護他人。

台鐵局強調，目前對發燒旅客沒有「拒載」，只要體溫量超過37.5，會直接複測，複測後若還是超過會「勸導」就醫，畢竟CDC指引沒有所謂拒載，旅客如果堅持搭車會勸導買口罩，但目前車站並未通報有遇到發燒旅客。

至於無人招呼站是否由列車長來替旅客量體溫？台鐵局表示，正在徵招防疫天使，未來由防疫天使來替旅客量測體溫。

台鐵局自1月21日起即成立防疫工作小組，小年夜起（1月23日）即加強車站清潔跟消毒，並利用車站廣播加強防疫衛教宣導，旅客若有身體不適，台鐵局亦有訂定作業標準程序，對員工也積極提供口罩、酒精、額溫槍、手套等防疫物資。

(中時 )