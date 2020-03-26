韓國檢方宣示將把N號房中的會員列為共犯，現在引起會員大為緊張。韓國警方搜目前清查N號房24萬會員，成為韓國有史以來最大調查行動。為了尋求解套方法，目前至少有2萬名會員竟然成立一個私密社團互通訊息串供，引起檢方重視，將加速調查。

由於目前檢方查出，要加入N號房會員必須要使用彼特幣交易，因此都會留下紀錄，為此不少會引大為恐荒，現在紛紛尋求各種管道想要刪光觀看、購買紀錄，目前檢方已經鎖定1萬多名的付費會員，據了解，其中包含老師、藝人、知名球星、企業人士等都經剉著等。

韓國警方今天搜索趙嫌住處，除了搜出1億3千萬韓元外，在他的加密貨幣帳戶中，也搜出32億韓元〈約1億台幣〉的比特幣，趙嫌透過收費會員觀看性虐影片，由於警方還在持續解密，估計趙嫌經營N號房以來，至少已經賺取超過40億韓元收入。

韓國警方調查，趙主彬存放在國外總共有80個加密電子錢包，國內有301個，個人錢包132個，總計513個錢包中，有8852個幣特幣，價值超過32億韓元。檢方目前仍持續進行解密。目前檢方已將所有的會員列為共犯，目前正全面清查身分。

據韓國警方調查，趙嫌從2018年12月到今年3月，透過幾名20幾歲的韓國男子以通訊軟體「Telegram」創建私密聊天群組，在當中收費散播甚至直播多名女性被性虐甚至強暴的影片，剛開始主嫌以金錢又拐在推特大尺度推文的少女，謊稱警方要脅她們提供個資，隨後威脅要拍裸照甚至性虐待等。

這些受害女性除了有裸照外，還有的是用刀在她們身體上刻下「奴隸」或聊天室管理員名字的字樣，也有逼對方吃屎喝尿，或往下體放肥大的幼蟲，甚至強暴她們的直播或是要求她們對更小的弟弟妹妹性騷擾。

(中時電子報)