從越南返台就失聯 彰化男躲友人家被找到

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，台灣自19日起實施境管，非本國籍人士非經申請核准不得入境，所有入境返台人士皆需居家檢疫14天，但仍有不少民眾不遵守規定，設籍彰化縣大村鄉的54歲賴男，22日自越南返台後隨即失聯，員林警方獲報後搜索，24日凌晨將人找到，將函送彰化縣衛生局開罰。

從越南返台就失聯，彰化男躲友人家被逮。(警方提供)

賴男22日入境台灣，依規定需應居家檢疫14天、不得任意外出，不料賴男入境後失聯，衛生所、公所都找不到人，立刻通報員林分局協尋，轄區警方以車追人，依賴男車牌號碼調閱各路口監視器影像，擴大搜尋範圍，終於鎖定他入境後行蹤，警方在他應進行居家檢疫住處附近持續守株待兔，加強周邊巡邏，前天深夜終於發現他開車正準備返家。這是繼日前員林市一對夫妻違反居家檢疫規定後，再傳居家檢疫對象失聯，3人都將面臨罰則。

賴男向警方辯稱，回國時手機就沒電了，無法開機，入境後直接開車到員林市張姓友人家中過夜；員林分局長洪文宏表示，防疫期間，全民均須配合防疫措施，居家隔離、居家檢疫對象，若有要事應請親友協助處理，不得擅自離開居家範圍，若違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，最高可處100萬元罰鍰，全案將函送彰化縣衛生局依法開罰。

(中時 )