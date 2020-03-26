嚇死人！台中市大里區大里路、長興一街口的飲料店，26日清晨6點多突然發生氣爆，強大的爆炸力道損壞掛在飲料店外牆上的看板，還波及正在附近等公車的2名高中生，附近民眾見狀連忙通報消防隊將學生送醫救治，消防局清理現場時推估可能是桶裝瓦斯外洩釀禍。

這是事故發生在清晨6點多，附近居民表示，當時只聽到「碰」的巨大聲響，真的嚇了一大跳，衝出門外查看，就見到位於路口的飲料店外牆看板整個掉落，且屋子內的木板隔間板、櫃子等物品也都噴飛到店外。

氣爆發生時強大的衝擊力也波及當時在外等公車的學生，鄭姓與孫姓學生分別出現流鼻血、手腳挫傷等情況，大里仁愛醫院指出，2名女學生都是全身多處挫傷、擦傷，其中鄭女因鼻子挫傷出血，經救治後已出院。

台中市消防局清理現場時發現，飲料店內有2桶瓦斯鋼瓶，且其中1瓶管線脫落、開關沒關閉，推測可能是瓦斯外洩引發氣爆，詳細意外發生原因仍待釐清。

(中時 )