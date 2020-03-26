詐騙集團誆稱是8旬老婦的女兒，因確診新冠肺炎而遭隔離，由於急需用錢才致電向老媽搬救兵，第一時間由於老婦聯繫不上女兒，心急如焚，最後求助三民二警分局民族派出所，輾轉才聯繫上，破解詐騙老梗。

80歲陳姓老婦表示，當日接到一通自稱是李姓女兒來電，表明因得新冠冠狀肺炎被隔離中，無法外出，剛好最近急需用錢，所以要請母親先匯款給她。

老婦掛完電話後，趕緊打電話給兒子告知此事，兒子聽完母親來電後直覺有異，故趕緊跑來母親家查看，並一起回撥電話給妹妹要查證清楚，但撥打電話多次階無人接聽，兒子眼見母親越來越著急，加上聯繫不上妹妹，為求慎重，於是便帶著母親一同至派出所請求員警協助。

警員陳新樺聽聞後，先確認老婦尚未轉帳或提領現金造成損失後，警員陳新樺接著便試著回撥女兒電話作查證，此時電話那頭接起來了，經確認為李姓女兒本人無誤，該表示因為工作關係所以未接到電話。

女兒確認沒有感染肺炎，也無急需用錢，警方請她直接跟母親通電話報平安，待電話掛斷後，老婦忐忑的心才放下，也才露出笑容，接著警員陳新樺便耐心地向老婦及其兒子解說歹徒慣用手法及詐騙過程並作反詐騙宣導，離開前警方再次提醒老婦各種常見的詐騙手法，應提高警覺避免再次受騙，老婦最後笑開懷的向員警道謝，兒子也感謝警方熱心積極的幫助，才能避免老本遭詐騙集團騙光。

警方呼籲，現在詐騙手法層出不窮，遇到可疑電話千萬要冷靜並小心求證，若有疑問，可直接撥打165或110，或是到鄰近派出所詢問，千萬不要聽從詐騙電話的指示。

(中時 )