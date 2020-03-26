全球新冠肺炎疫情至今仍不斷升溫，觀光旅遊及相關產業受到嚴重衝擊，新美齊(2442)集團表示，前幾年觀光熱潮，飯店業競爭者已過多，經營波動較大，相對來說，酒店式公寓經營投入成本低，團隊精簡所以建置及訓練都更快，投報率相對亮眼，因此新美齊集團除將加大酒店式公寓的投資幅度，並持續尋找都會區新點，投入酒店式公寓經營。

新美齊指出，旗下位於永康商圈、近鄰捷運東門站的新美齊酒店式公寓PARK 259，反而隨著大批華僑、台商回國、退回環境相對安全的台灣居住，反而讓生活設備一應俱全的酒店式公寓，更加搶手，有一房難求的現象，成為酒店式公寓在疫情下的攻防策略。

新美齊指出，標榜飯店式管理提供更俱全生活設備的酒店式公寓，雖然營運型態和飯店不同，接受長短租租期，但通常以一個月起跳的租賃形式，通常不是針對旅客，反而更偏重於單身赴任，或是外派的商務人士，當然也不免受到外派人士返國，或是原先談定續約租客無法入境，而受到影響。

新美齊酒店式公寓PARK 259與週邊商旅配合，近期如有中港澳旅遊史的旅客，可先入住附近商旅，接受自主隔離14天﹑確認安全後即可入住；住客配合旅店自主隔離完畢後，PARK 259提供免費搬家服務。

(時報資訊)