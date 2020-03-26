宏佳騰（1599）去年獲利下滑，2019年基本每股盈餘1.98元，擬配發每股現金股利0.5元、股票股利0.5元。

宏佳騰公布財報，宏佳騰2019年營收23.99億元，年減約7.7%；毛利率降2.4個百分點至22.14%；2019年全年獲利1.41億元，年減約34.69%，每股稅後淨利1.98元，低於前年的2.99元。日前董事會通過，去年度配發股利1元，其中，股票及現金各0.5元。今早股價跌0.2元至26.45元。

今年以來，隨著國內電動機車銷售成長，宏佳騰2月營收1.78億元，年增42.11%，公司表示，外銷沙灘車部分，Polaris與YAMAHA兩大客戶維持去年暢旺的出貨動能；在內銷市場方面，2月電動機車接單量倍增，因此營收相較去年同期成長。

但因去年1月外銷出貨的基期高，宏佳騰2020年1~2月營收3.27億元，比去年同期減少13.75%。展望後續營運，宏佳騰日前發表的新電動機車Comfort系列3月將開始陸續交車，可認列營收，另外，宏佳騰在外銷部分有Polaris與YAMAHA兩大ATV車廠穩固的基礎，若今年外銷業績持續保持，內銷市場也逐步加溫，將挹注業績成長動能。

(時報資訊)