監獄貪污弊案二審重判！高雄監獄一名徐姓戒護科主任管理員為滿足私慾，暗示洪姓受刑人囑咐母親買美國高級牛肉「進貢」，一審判3年，高雄高分院26日改判7年6月；另一名收受洪男母親茶葉、香菸等賄賂的黃姓管理員也從無罪改判6年，可上訴。

判決指出，徐男因自身罹患膝關節退化症，想吃牛肉補身體，但長期所費不貲，發現受刑人洪男出手闊綽、家境不錯，2016年2月趁懇親會時慫恿洪男「想不想吃牛肉？想的話請你媽跟我聯絡，買好煮好帶進來給你吃。」

檢方調查，徐男先是透過電話與洪母聯繫，雙方共同約至高雄市知名美式大賣場購買近萬元的高級牛肉後，由自己代為烹煮，並暗槓約3分之1，剩下的牛肉則用便當盒盛裝，避過監獄的食物檢查程序，私下攜入監獄餐廳供洪男食用。

檢方另查出，擔任管理員的黃姓男子，私下接受洪男母親的現金，替洪男購買茶葉、香菸、口香糖、咖啡及肉鬆等用品，用塑膠袋分裝後，利用每天早上舍房交接班時間偷渡給洪男，黃男本身也從中獲得部分茶葉、香菸賄賂。

徐男辯稱，管理受刑人需要手段，為掌控囚情，平時就會將吃不完的便當分給受刑人幹部或服務員，代煮牛肉的目的亦同。

洪男偵訊時表示，徐男問他「想不想吃牛肉？」時，他一聽就明白意思，不敢拒絕、替自己找麻煩，於是請母親配合買牛肉。洪母也強調，徐男替她照顧兒子，她不會計較牛肉是否全數由兒子食用。

一審法官認為，徐男、黃男兩人違反監獄行刑法施行細則第83條第1款「送與受刑人之飲食及必需物品，應予檢查」規定，行為更損及公務機關聲譽，影響監所之管理及秩序，依違反貪污治罪條例，判徐男3年、褫奪公權3年，黃男無罪。

二審高雄高分院26日宣判，徐男改判7年6月、褫奪公權3年，黃男對主管事務圖他人不法利益累犯11次，改判6年、褫奪公權3年，全案可再上訴。

(中時 )