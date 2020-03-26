大陸大面積復工復產，汽車行業已進入恢復產能和銷售工作，有的汽車品牌祭出降價3至4萬元（人民幣，下同）或是1成頭期款優惠吸客賞車。整體來看，業內觀點認為，疫情過後，車市會迎來一波購車潮，屆時車價可能會有所提升，現在或將是購車的好時機。

上海一家廣汽本田4S店銷售人員表示，所在的店內銷售工作已經在3月逐步恢復，3月以來，店中賣出去了80多輛車，在疫情以前，店裡平均每月銷量在100輛以上；該員進一步解釋，之前疫情影響了人員外出，店內2月僅賣出4至5輛車，3月到店客流量明顯增多，目前門市銷售業務已基本恢復正常。

不過，這樣熱鬧的場景，並不能在所有的汽車4S店裡見到，一處榮威4S店的銷售人員表示，特殊時期，仍有不少消費者不願意出門看車，店內生意也受到一定影響。因此有部分汽車品牌已開始祭出各類促銷。如賓士GLC全系優惠3萬元、榮威MARVEL X優惠4萬元、購買奧迪A4L僅需1成首付等。

有業內觀點認為，疫情過後，車市會迎來一波購車潮，屆時車價可能會有所提升，現在或將是購車的好時機。車市何時能真正迎來復甦？乘聯會認為，消費者購車信心在3月底內很難回歸正常，預計4、5月後才會逐漸回暖。

事實上，業內一直有觀點認為，疫情過後車市可能會出現「小陽春」，據《每日經濟新聞》推出的《2020汽車限購城市消費傾向調查報告》顯示，受制於疫情防控期間出門的便利性、安全性等多重因素，有超過半數的消費者產生了購車意願，其中，有近4成受訪者將在半年內購車，有近3成受訪者會選擇在一年內購車。

乘聯會秘書長崔東樹表示，為了穩定汽車市場，多地政府已出台刺激政策，還有不少關於業內人士呼籲，「購置稅減半」、「新能源補貼不退坡」、「擴大二手車流通」等政策出台，預計到4月才會實際落地出現效果，尤其，等到政策退出前，政策「末班車效應」會更為明顯。

上述吉利新能源4S店的銷售人員也認為，現階段，確實有部分消費者仍在持幣觀望，可能是在等待政府頒布一些消費政策。今年第季度的汽車銷售情況將會更明朗一些。

(旺報 )