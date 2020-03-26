鑑於加州黃金檸檬的維生素C就是蘋果的10倍，連鎖餐飲85度C夯飲品「一顆檸檬」強勢回歸，現點現榨，搭配紅茶、綠茶、青茶，今年更推出3款新口味，一顆檸檬冬瓜、一顆檸檬愛玉綠茶、一顆檸檬鮮桔，標榜喝完一杯等同吃了一顆檸檬，即日起一顆檸檬系列7種飲料任選第二杯半價，提供消費者「戰疫」新選擇。

85度C標榜一顆檸檬系列飲品，將整顆新鮮的黃檸檬，以不完全切斷的方式間隔劃切後放入杯中，再用濟汁棒壓出檸檬原汁，每一杯都是新鮮現榨檸檬原汁，滿滿維他命C，再選擇搭配紅茶、綠茶或青茶，酸酸甜甜的口感，既解渴又解膩。

85度C今年加碼推出三款新選擇，經典台式古早味「一顆檸檬冬瓜」，將一顆檸檬搭配長時間浸漬砂糖熬煮的嚴選在地冬瓜露，懷舊風味必喝；還有搭配茉莉清香綠茶，再加進軟Q的愛玉，喜歡古溜古溜口感的人，可以選擇「一顆檸檬愛玉綠茶」，或是選擇搭配清爽酸甜鮮桔的「一顆檸檬鮮桔」。即日起，一顆檸檬系列飲料任選第二杯半價（價低者折），限現場購買，85Cafe APP外送和外帶無此優惠。

除了一顆檸檬系列，85度更並搭配時節，推出甘蔗青茶和蔗香檸檬兩款，嚴選在地生產的甘蔗，清甜多汁，搭配甘甜青茶，強調入喉時的沁涼舒爽，隨後湧上甘潤甜香，喝起來生津解渴，。蔗香檸檬則是香甜甘蔗加入完美比例的檸檬汁，製作出清爽、酸甜適中的口感風味，有冰和熱兩種選擇。

(工商 )