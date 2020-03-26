國民黨今天邀集受創慘重的交通運輸代表舉行記者會。（趙婉淳攝）

國民黨今天邀集受創慘重的交通運輸代表舉行記者會。（趙婉淳攝）

因應新冠肺炎疫情蔓延，政府禁止外國人入境，對觀光旅遊業者重大衝擊。國民黨今天邀集受創慘重的交通運輸代表舉行記者會，租賃公司因無法可管，多以無法配合政策為由拒絕展延貸款，高喊「政府補貼利息美意，最後效果都歸零」，他們「現在完全零收入」期盼「政府救救我們」，提出具體方法來協助紓困，解決車貸展延難題。

文傳會主委王育敏表示，疫情衝擊下，交通運輸業叫苦連天，政府已針對民航業者提供相關補助及專案貸款，汽車運輸業則採取補貼汽燃費、減免牌照稅、補貼計程車油料費、產業轉型培訓等措施，但所提出的紓困方案難免有漏洞，例如對於機場接送或包機旅遊的租賃小客車，以及遊覽車的車貸難以展延的問題，政府應主動協助，讓從業人員得以維持基本生活。

全國租賃小客車自救會長杜金鈜說，去年10月陸客不來台，業績受到很大影響，因而積極開發東南亞旅客，但這波疫情造成收入銳減，「現在完全零收入」，雖然政府公開說明租賃車若有貸款可展延6個月，但目前無法可管，租賃融資公司不配合政策，他們的車貸無法展延。

台中市遊覽車商業同業公會理事長張治本表示，遊覽車在這波新冠肺炎衝擊大，一台遊覽車單價6至8百萬，平均一台每個月折舊8至10萬，假設一家車行有10部車，半年光折舊就損失5百萬。

「政府的美意，得到的效果是零」，張治本說，政府說只要能向租賃公司申請延貸，就補貼利息，但租賃公司屬民營企業，倒閉的話政府也不會負責，假設一家車行有60部遊覽車，每部車貸款10萬元，每月就6百萬元，一年就7千多萬元，全台灣有8百多家遊覽車公司，每有一家銀行或租賃公司願承擔上百億風險。

台北市城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽說，長期而言，應可考慮立法規範租賃融資公司的放款法制化，降低設立車行的門檻或比照計程車個人車行的申請，將司機們每個月的靠行規費轉為政府。

(中時 )