美元指數回落 黃豆上漲行情可期 11:102020/03/26 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 街口投信表示，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨近期持續上漲，主要受到出口展望較佳激勵，加上在美國聯準會宣布支持市場流動性及擴大資產負債表之下，有望帶動美元指數呈現疲弱，將有利於農產品出口增溫。 在全球央行同步寬鬆及各國有望推行相關政策緩解疫情對於經濟帶來影響，全球經濟有望於疫情緩解之後回升，預期將有利於農產品需求升溫。 街口投信指出，未來在美元指數緩步下跌，以及黃豆出口有望增長之下，黃豆上漲行情仍可期待，建議多加留意黃豆行情。 (工商 ) #黃豆 #美元指數 #街口投信 #有利於 #緩解 也許您會感興趣 推薦閱讀 統一：美股長線投資價值浮現 04:102020/03/23 投資理財 乍暖還寒咳不停 中醫曝超簡單5法寶 10:452020/03/23 生活 《匯市》美元指數居高不下，韓元貶勢擴大、新台幣相對穩 10:342020/03/23 財經 Fed鬆綁國債限制 美元荒可望緩解有利金融市場短期穩定 03:002020/03/24 財經 在岸人民幣下午收盤大漲418點 19:222020/03/24 財經 美元指數開啟跌勢 人幣中間價上調257點 10:032020/03/25 兩岸 《台北股市》台股匯雙升，3指標看信心續航力 11:082020/03/25 財經 《金融》瑞銀：下修亞幣估值，美元流動性緩解後將由升轉貶 15:062020/03/25 財經 《基金》美元指數轉弱，有利農產品出口增溫 10:342020/03/26 財經 美元指數跌+出口增長 黃豆漲勢可期 11:012020/03/26 財經 財經熱門新聞 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 即時 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 美股慘崩30％還沒完！專家驚爆下波屠殺日 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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