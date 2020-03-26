街口投信表示，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨近期持續上漲，主要受到出口展望較佳激勵，加上在美國聯準會宣布支持市場流動性及擴大資產負債表之下，有望帶動美元指數呈現疲弱，將有利於農產品出口增溫。

在全球央行同步寬鬆及各國有望推行相關政策緩解疫情對於經濟帶來影響，全球經濟有望於疫情緩解之後回升，預期將有利於農產品需求升溫。

街口投信指出，未來在美元指數緩步下跌，以及黃豆出口有望增長之下，黃豆上漲行情仍可期待，建議多加留意黃豆行情。

(工商 )