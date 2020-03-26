受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運決定延期，曾在4屆奧運勇奪23面金牌的美國「飛魚」菲爾普斯在受訪時表示，希望大家能夠多關心運動員，他們可能會因為失落感導致身心靈出現巨大變化。

菲爾普斯小時候是過動兒，在泳池找到專注力，進而成為世界泳壇第一人，但菲爾普斯也是憂鬱患者，退役後吸食大麻還有酒駕，2016年里約奧運結束正式結束運動員生涯。

菲爾普斯表示，大部分的運動員辛苦訓練那麼多年，主要的夢想就是能在奧運殿堂發光發熱，如今東京奧運因為新冠疫情而延期，勢必會有很多運動員感到心理恐慌，甚至不知所措，這個時候大家應該付出更多關懷才對。

菲爾普斯說，「對於一位正處在黃金時期的選手，奧運會延期1年對於他們或許不會有問題，但對於開始走下坡的運動員而言，這1年時間就可能是重大挑戰，如果2012年倫敦奧運那時候宣布延期1年，我可能就無法堅持下去。」

實際上菲爾普斯在倫敦奧運的時候拿到4面金牌，奧運結束後決定退休，但菲爾普斯在2014年重新找回對游泳的熱情而決定復出，2016年里約奧運再奪5金，成就不朽史頁。

菲爾普斯表示，現在疫情蔓延的很快，大家都應該待在家裡，很高興國際奧會與日本政府做出明確決定，現在大家可以先攜手擊敗「病毒」這位敵人，然後再決定何時舉辦東京奧運。

(中時 )