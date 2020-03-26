新竹一名網友在Ptt新竹板上面分享新竹縣政府發放的防疫關懷包，並與台北市、台中市等地區的防疫關懷包相比，內容相較少了泡麵等物資，不過不少網友回應「有就好了」、「可以不要回來」、「感恩，世界會更好」。

該名網友指出，家人從菲律賓回來，須居家檢疫14天，在第5天時才收到關懷包，但內容與台北市、台中市相比，「有點心酸」。

新竹縣政府衛生局、民政處指出，由於居家檢疫日期須回溯到3月5日，原有關懷包均有發畢，已加緊採購，防疫關懷包內的溫度計尤其缺貨，預計今可到貨，待補齊後，會再交由各鄉鎮村里幹事協助發放。

新竹縣政府準備的防疫關懷包配備消毒水、溫度計、口罩14片、手冊等，衛生局坦言，原本備齊的量均發完，但也已採購，並希望能多準備，無奈溫度計缺貨，因此也希望民眾稍安勿躁。

對於關懷包內容相對其他縣市少，不少網友也噓文回應，「承擔境外病毒入台的風險，乖乖待在台灣的人民比較心酸吧」、「可以不要回來呀！」等語。

事實上，居家檢疫日期回溯，也增加不少基層公務員的負擔，包含村里幹事、員警、消防員等會面對居家檢疫者，不僅承受染病的風險較高，甚至未曾出國居民的心理壓力，也急遽增加，請大家共體時艱，不要彼此為難。

(中時 )