基隆市26日上午有市民發現，從中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站上所公布的確診個案分布，基隆市從1例增加到2例，不少市民對此表達關注，基隆市長林右昌表示，相關訊息皆有掌握，目前了解，此案例為境外移入之接觸者，且該案例不在本市，目前人在外縣市醫院接受治療。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，國內新增19例新冠肺炎確診個案，全是境外移入個案，新增的為7男12女，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於3月12日至22日，包含4名從英國留學返台的同校學生，以及一名國籍空服員與埃及團成員，特別的是，返台英國留學生中又有一人出現味覺變差的症狀，指揮中心特別呼籲有相關症狀者應多加注意。

林市長指出，最近從國外返國者眾，境外移入的案例暴增，雖然基隆市疫情目前保持穩定，但北北基桃屬於同一個生活圈，每天有數萬人，在北北基桃移動，我們很難不受到影響，所以為了讓疫情保持穩定，唯有加強個人、家庭與社區的防疫工作，用最嚴謹且徹底的方式，做好防疫工作。

林右昌呼籲市民配合做好防疫規範及居家防疫、檢疫，不要到處「趴趴走」害人害己，也會增加防疫體系的壓力，若違反相關法令規定，一定會給予重罰。他也建議將雙北共同防疫，擴大為北北基桃生活圈的區域聯防，更強調「防疫視同作戰！」。

林右昌也重申市府近來的各項防疫工作，包括各區圖要求戴口罩才能進入，原定5月舉行的外木山海上長泳取消，婦女及長青學苑也暫時停辦，勸導民眾儘量減少前往養護機構探視等，另外市府也預定在3月31日在成功國小對面停車場舉辦社區防疫演練，請警察局針對夜間娛樂場所，在這段期間調整營業時間，必要的話也可以休息一陣子。

(中時 )