昨一親綠民調公布高雄市長韓國瑜的市政滿意度，令人訝異的是台北市長柯文哲所領導的民眾黨竟然有高達五成滿意韓國瑜的表現，這結果讓網友驚喊果然柯韓一家親！

新台灣國策智庫昨日公布高雄罷韓的最新民調，在市長滿意度方面，高達59.1％的高雄市民不滿意韓國瑜的表現，滿意的為32.4％。不過，細看政黨對韓國瑜表現的滿意度，國民黨滿意為86.5%，不滿意度為僅為6.9%；民眾黨滿意度為55.2%，不滿意度為36.6%；民進黨滿意度只有7.5%，不滿意度高達89%。

市長滿意度。（圖片摘自新台灣國策智庫網頁）

對此，網友akway在批踢踢發文表示，昨天那份罷免民調，有一項數據非常有趣，國民黨86.5%滿意韓國瑜市長表現就算了，民眾黨竟然有55.2%滿意韓國瑜？不滿的只有36.6%，看來民眾黨都對韓國瑜不反感嘛！柯韓一家親不是假的。

批踢踢網友發言。（摘自批踢踢）

底下網友也紛紛表示，「柯韓一家親」、「台北經驗高雄實現」、「韓來選台北市長就有丁+0.5柯的票了」、「台北人是真的可能要喜迎韓市長了」、「難怪韓粉會有自信如果韓總選2020台北市，柯粉會投韓總啊」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)