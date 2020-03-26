宣稱獨家製造的「殿堂級」可頌的知名麵包店「八月堂」，日前爆發商標糾紛。「八月堂」創辦人劉佳雯，不滿前夫吳企鎧離婚後新開的「八月本舖」名稱相近，有混淆之虞，控告吳企鎧違反著作權。台北地檢署26日依違反商標法起訴吳企鎧，另吳男父親吳登賢因僅為名義負責人，獲不起訴處分。

吳企鎧與劉佳雯2人於2016年間，在台中共同創辦「八月堂」，推出所謂「殿堂級」可頌大受歡迎而聞名全台，民眾經常得排隊1、2小時才買得到，因此在全台百貨商場開設多家分店。當年夫妻共同打拼，吳將「八月堂」商標登記在劉女名下，在業界蔚為佳話，但2人卻於去年3月間離婚， 協議將全台分店經營權，分別由2人經營。

但吳男將歸他經營的分店名稱，改為「八月本舖」，令劉女不滿，認為2人販售商品、店名相似，誤導消費者，去年4月突然在八月堂官網發出聲明，強調「有不肖業者仿冒殿堂級創始名號在外自營販售，八月堂在此鄭重澄清，品牌名稱僅此一家別無分號」

劉女所稱的「不肖業者」就是暗指前夫吳企鎧的新店「八月本舖」，並對吳企鎧及八月本舖名義負責人吳登賢提告違反商標權。

檢方認為，雙方販售商品幾乎相同，一般民眾確實不易分辨出「八月堂」、「八月本舖」之間差異。吳企鎧雖曾申請註冊「八月本舖」商標，但遭智財局駁回，不採信吳說法，起訴吳男，另吳男父親因是人頭負責人，並不知情，不起訴處分。

(中時 )