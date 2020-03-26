華為創始人任正非在接受《華爾街日報》採訪時表示，華為今年計畫將研發預算增加58億美元至200億美元以上，以目前匯率估算將超過人民幣1400億元。

2019年7月，華為董事長梁華在華為半年報發佈會上表示，華為2019年將在研發上投入人民幣1200億元，較2018年的1015億元增加人民幣185億元。

(旺報 )