任正非：華為今年研發預算超200億美元 12:422020/03/26 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為。(示意圖/Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華為創始人任正非在接受《華爾街日報》採訪時表示，華為今年計畫將研發預算增加58億美元至200億美元以上，以目前匯率估算將超過人民幣1400億元。 2019年7月，華為董事長梁華在華為半年報發佈會上表示，華為2019年將在研發上投入人民幣1200億元，較2018年的1015億元增加人民幣185億元。 (旺報 ) #華為 #研發 #人民幣 #美元 #任正非 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行：人幣匯率預計在7附近持續雙向波動 13:122020/03/22 財經 眾達去年營收登峰 擬配息3.5元 01:202020/03/24 證券．權證 人民幣中間價跌59點 10:192020/03/24 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元追漲力道減弱 偏空看待 04:102020/03/25 證券．權證 三因素支撐 人民幣匯率將逐漸回升 10:042020/03/25 兩岸 《商情》空頭回補，激勵周二LME期銅漲4％ 09:432020/03/25 財經 人民幣中間價升值257基點 10:112020/03/25 財經 應華去年EPS達1.3元 年增6倍 09:252020/03/26 財經 華為多數員工已復工 任正非：今年研發預算逾200億美元 11:012020/03/26 財經 疫情衝擊 華為下調全年財務目標 11:402020/03/26 財經 兩岸熱門新聞 攜手抗疫 陸向全球89國提供緊急援助 - 兩岸 大陸25日新冠肺炎確診67例 大增4成 - 兩岸 - 工商 單日2億片！大陸瘋「口罩製造」 產能過剩工廠大混戰 - 兩岸 第三批武漢包機 3月29、30日華航上海起飛 - 兩岸 - 旺報 美專家：新冠肺炎疫情後台海安全可能出現4種假情況 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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