「美河市」開發案爭議，被徵收土地的范姓地主等人，依大法官釋字732號解釋聲請再審，雖獲發回再審，但台北高等行政法院歷經2年多審理，今仍判范等人敗訴，可上訴。

台北市政府1991年徵地興建捷運新店線，8年後才公告核定聯合開發計畫，捷運工程局2001年與日勝生簽投資契約，由日勝生取得開發案及使用執照。

范姓等地主認為，政府徵地是要興辦捷運，但部分毗鄰土地未做為捷運站，卻也被徵收，侵害人民財產權，事後依土地徵收條例申請撤銷徵收也遭拒，遂提起行政訴訟，最終敗訴確定。

范等人聲請釋憲，大法官2015年9月作成釋字第732號解釋，有利於地主，范等人因此提起再審訴訟。

最高行政法院認為，范等人被徵收的土地中，確有部分被作為聯合開發的集合住宅用地使用，屬732號解釋所揭示不符憲法第23條比例原則，應受該解釋效力所及，有再審事由，遂廢棄原判決，發回重審。

(中時 )