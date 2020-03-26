新冠肺炎疫情延燒，不少外國留學生陸續返台，昨（25）日傳出花蓮有留學生外出吃蚵仔煎、喝珍奶，恐挨罰10萬元。沒想到這樣的「害群之馬」無獨有偶，也有其他的留學生被發現未依規定居家檢疫，還跟朋友到便利商店買東西。

花蓮2名高中生從美國返台，照規定應立即返家不得外出，豈料兩人竟到出趴趴走，還自拍大啖蚵仔煎、喝珍奶，被問「你不用居家隔離嗎？」竟還笑回「買個午餐是在哭唷！」

《Dcard》也有網友PO出「美國留學生剛回台灣就趴趴走」，一天前還在飛機上，一落地就和朋友跑到便利商店，還在IG限時動態貼文，表示「剛剛被拿酒精噴，現在被排擠，卑微…」。

原PO表示，相信多數留學生返台都知道要做好居家隔離，但就是有這種害群之馬，「自私的不是留學生，而是這種返台後四處亂跑的」，雖然試著檢舉，但需要提供對方的姓名和地址，實在太難了，至於有人建議ip位置，警方則回應無法透露，除非是重大案件才能批准。

其他網友看了也直批，「我必須說留學生被幹譙，就是這些老鼠屎存在」、「真的很雷」、「看他坐商務艙還是頭等艙的樣子，感覺就是家裡有錢根本就沒在怕的啊」、「這個素質很難讓人認同…腦袋在想什麼？分享病毒嗎」。

有人則指出，照這種做法，也可以順便去泡個夜店，反正一般人看到也不知道他的姓名住址啊，原PO無奈回應「對啊，我剛剛也傻眼，根本抓不到」。

(中時電子報)