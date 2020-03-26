MHI Vestas與天力離岸風電公司簽訂風機葉片供應合約，將在台生產台灣離岸風場所需的風機葉片。

MHI Vestas指出，過去在2018年3月簽訂合作備忘錄，現在 MHI Vestas與天力簽訂風機葉片附條件採購合約。該筆合約為風機系統設備商帶動葉片本土化生產的第一份合約，根據合約內容，雙方將攜手在台中港建立一個新的風機葉片製造廠。

MHI Vestas供應鏈長羅伯特．波林（Robert Borin）指出，這份合約的簽定是台灣風機本土化計畫的重要里程碑。我們很高興能與天力達成協議，進而實踐產業中相當重要的本土化計畫。MHI Vestas世界一流的V-174風機將使用台灣製造的葉片，我們期待與天力合作，為客戶提供離岸風場所需的葉片。

MHI Vestas已獲得哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風場計畫合約（總裝置容量為589 MW），以及300 MW中能離岸風場（中鋼公司與CIP共同開發）的風機優先供應商。

天力總經理徐傑輝表示，感謝台灣政府為離岸風電產業所做的努力與堅持，進而促成雙方的合作。葉片是風機關鍵組件，在台灣生產不但可帶動複合材料發展，亦創造大量工作機會，共創雙贏局面。很期待日後和MHI Vestas的合作。

本次合約除了從歐洲移轉大量風機葉片製造技術，MHI Vestas亦將在2020至2025年，提供2,900個風機葉片製造和葉片材料的工作機會 。此外，天力與MHI Vestas的合作，也將為台灣帶來新台幣43.8億元的經濟價值 。自MHI Vestas投入台灣市場，風機葉片本土化製造的附加價值毛額將提高近50%。

(工商 )