隨著全球疫情越演越烈，各國抗疫戰爭持續升級，在人員無法出差，公司也謝絕訪客的情況下，遠端視訊需求快速增溫，工業電腦廠研揚（6579）宣布與美矽谷機器人製造新創公司OhmniLabs合作開發網真機器人。

研揚表示，這次使用UP物聯網開發主板合作開發網真機器人，除了有「一般」大眾所熟知的機器人功能外，重點是結合電話與電視功用，讓網真機器人可以在這次抗疫大戰中異軍突起。

研揚物聯網產品處處長莊富傑表示，UP系列產品已經進化到英特爾第八代Core i系列處理器，加上研揚AI人工智慧模組，就可以進行邊緣運算。未來將繼續與OhmniLabs合作，進行網真機器人的升級與應用市場的拓展，目前已經與數個知名企業與醫院在洽談中。

Ohmni網真機器人配置有10吋螢幕，並搭載高畫質攜帶型微型攝影機，130萬畫像素的數位影像，讓用戶可以直接快照讀取遠端的講義資料或是白板上的資料，隨時可放大縮小，一覽無遺。

搭配佈建成熟的網路系統，用戶可以用手機或是電腦直接連接、操作網真機器人，與客戶開會或是視察分公司狀況，都像是如臨現場，可得到即時的回應與指示。

此外，在遠端醫療或是居家照料應用領域，網真機器人可以協助醫護人員進行日常觀察與初步病況探詢，也可以與相關單位即時分享醫療紀錄，不須直接接觸病患，事後消毒也相對方便迅速。

研揚指出，UP物聯網開發主板在市面上販售已經超過數十萬片，深為專業創客所喜愛。應用範圍包括機器人、無人機、機器視覺、智能居家、教育、智能交通和物聯網等領域。

(工商 )