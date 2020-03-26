新冠肺炎疫情肆虐全球，如今確診人數已突破46萬人，許多人都關心到底疫情何時才能獲得控制；而在這之前，多數人都樂觀看待，新冠病毒無法耐高溫，到了夏季有望因氣候轉熱，病毒因此消失。對此歐洲疾病預防控制中心（ECDC）表示，夏季炎熱不太可能阻止病毒傳播，除非迅速採取行動，否則預計到4月中旬，歐洲每個國家的重症監護病床都將用光。

根據《路透社》報導，歐洲疾病控制中心（ECDC）引用的研究表明，這種病毒在炎熱潮濕的環境中，處境不會變得危險，言下之意就是病毒不會因此消失，所以夏天來臨時，北半球獲得喘息的希望並不樂觀。ECDC指出，迄今為止，沒有證據表明SARS-CoV-2會表現出明顯的冬季季節性。

此外，該文件引用了大陸爆發疫情的初步分析，發現該病毒能夠在高濕度的熱帶地區，例如廣西和新加坡，維持高度繁殖。

ECDC示警，這強調了實施干預措施的重要性，例如隔離受感染者、隔離工作場所和關閉學校；值得關注的是，歐洲的醫療保健系統面臨飽和的高風險，除非採取措施提高能力和減少疾病傳播，否則預測到了4月中旬，所有歐洲國家的重症監護病床將無法負荷。

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(中時電子報)