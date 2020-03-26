高雄一名林姓女學生日前向警方問路後，又折返焦急詢問員警「有沒有看到一隻倉鼠」，事後了解原來是倉鼠娃娃，警方調閱身上密錄器協助追「鼠」，最後順利替她找回。

日前三民第二分局鼎金派出所警員陳薇筑在路口守望勤務時，一名林姓女同學向警方問路後離去，幾分鐘後復折返且神情著急向路口守望員警詢問：「是否有看見一隻倉鼠？」

員警看女同學為遺失的倉鼠感到憂心，一邊安撫女同學情緒一邊詢問走來的路線，但女同學向警方表示不知倉鼠是何時就不見了，員警立即返回駐地調閱當時身上密錄器，查看當時倉鼠是否還在該名女同學身邊，惟無所獲。

之後沿著女同學路線沿路查看，最終在停等紅燈時，員警銳眼發現路邊有一隻倉鼠並拾起查看，並打電話告知女同學警方已再路口尋回倉鼠娃娃。

為何一只倉鼠娃娃讓她備感焦急？原來倉鼠娃娃是女同學的好友閨蜜在前一日送她的生日禮物，女同學相當喜歡且愛護，才掛在包包上隨身攜帶著，事後女同學對警方積極且迅速尋獲遺失物，感謝再感謝。

鼎金所所長黃慶煌表示，除了戮力維護治安、穩定社會秩序的基本工作外，更應本於同理心為民服務，依不同狀況及時提供民眾協助，讓人民有感「警察是最佳的依靠」。

(中時 )