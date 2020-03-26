謝和弦疑否認睡粉絲。（圖／翻攝自chord0415 IG）

在 Instagram 查看這則貼文 🗽🗽🗽🗽🗽🗽🗽🗽🗽🗽🗽 謝和弦R.chord（@chord0415）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 25 日 上午 7:16 張貼

謝和弦今年初被混血老婆Keanna舉報呼麻，兩人4年婚姻也徹底破裂，昨(25日)周刊爆料Keanna揚言手上有毀滅性的證據，原來是Keanna逼問謝和弦有無睡粉絲的音檔，昨謝和弦回應在IG上分享長達4分鐘的音檔，可聽到Keanna不斷逼問一女知不知道自己犯通姦罪，更氣得大喊：「當我是智障」。

謝和弦昨分享1段約4分23秒的音檔，Keanna問一女在他們家幹嘛，該女回應頭很痛在休息，Keanna又追問：「不是剛泡完溫泉回來嗎？怎麼會頭很痛」、「妳知道他有婚姻關係嗎？妳現在睡在我們床上幹嘛」，又問該女知不知道已經在犯通姦罪，「怎麼會不知道，妳跟我老公打砲妳不知道有通姦罪是不是？」

該女默默地說：「我沒有想什麼」，Keanna再罵：「妳知不知道他有老婆？不要跟我說妳不知道，妳不知道就不會故意追蹤我、就不會故意按我讚，妳不要當我是智障」，並揚言要報警。而謝和弦今一早又分享疑似該女的截圖，上面澄清：「關於謝的事情，來龍去脈我該發文嗎？不要再傳新聞來，之前報過了，我跟他沒有在一起，沒有打砲」，疑似想間接否認睡粉絲傳聞。

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(中時電子報)