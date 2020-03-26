IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）對2020年上半年營運展望樂觀，預期獲利可望優於去年同期，目標本業每季均維持獲利。南電25日股價強攻漲停，26日再度放量勁揚，最高大漲6.99％至46.7元，早盤維持逾6％漲幅。三大法人昨日反手買超3121張。

南電受惠高值化產品貢獻提升，2019年合併營收310.93億元，年增7.84％，為近5年高點。毛利率5.23％、營益率0.23％，分創近5年、近8年高點，本業終止連7年虧損。稅後淨利3.08億元、每股盈餘0.48元，雙創近4年高點、終止連3年虧損。

在布局高階網通設備市場效益顯現下，南電2019年網通產品占比自44％提升至47％，個人電腦自15％提升至16％。消費性電子自23％降至22％，車用電子自14％降至11％，加密貨幣、人工智慧（AI）及高速運算（HPC）等其他類則持平4％。

南電2020年2月自結合併營收23.48億元，雖月減5.33％、降至近10月低點，仍年增達43.36％，登近8年同期新高。累計1～2月合併營收48.29億元，年增17.91％，創近4年同期高點，淡季營運表現有撐。

展望上半年營運，南電預期電子產品銷售仍受傳統淡季影響，公司延續開源節流並進方針，將持續提升生產效率，推動產能去瓶頸及製程優化。由於高層數大尺寸網通載板需求續旺，預期上半年獲利可望優於去年同期，目標今年每季本業均維持獲利。

投顧法人預期，南電ABF載板受惠伺服器、人工智慧、5G基地台等需求，今年產能將維持滿載，且第四季估擴增10％。BT載板需求來自記憶體、機上盒（STB）、穿戴裝置，天線封裝（AiP）有望在第四季量產，PCB需求來自車用、新遊戲機、網通設備。

投顧法人認為，南電中高階產能集中於台灣，受惠網通ABF載板需求續旺，預期第二季營收可望季增達雙位數百分比。今年3大產品線成長展望正向，看好全年營收可望繳出成長高個位數百分比、有機會上看雙位數，營運表現續揚可期。

(時報資訊)