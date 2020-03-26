受惠記憶體、伺服器及網通產品出貨暢旺，PCB廠—健鼎(3044)108年營收及獲利同步創歷史新高，每股盈餘達11.49元，今年第1季受到大陸廠區因新冠肺炎疫情延後復工影響，健鼎預估，第1季合併營收將較去年同期下滑，由於新冠肺炎全球蔓延，健鼎謹慎看待今年營運，而美系及歐系外資最新報告對健鼎看法不一，美系外資給予健鼎「建議加碼」評等，歐系外資則維持「中立」，但目標價則同步下修。

健鼎108年合併營收為544.51億元，較107年成長4.5%，創下歷年新高，營業毛利為112.66億元，較107年成長15.38%，營業利益為67.71億元，較107年成長24.88%，合併稅後盈餘為60.37億元，較107年成長22.23%，為歷年新高，每股盈餘為11.49元。

農曆年前後大陸新冠肺炎疫情爆發，且仙桃廠位於大陸新冠肺炎重災區湖北，讓健鼎第1季生產受到不小的衝擊，前2月合併營收為77.02億元，年減5.49%，不過，隨著大陸新冠肺炎疫情獲得控制，健鼎仙桃廠已於3月11日正式復工，目前復工率約70%，生產端逐漸恢復正常。

健鼎表示，雖然目前客戶訂單強勁，但全球新冠肺炎疫情持續蔓延，對市場需求影響程度仍待觀察，第2季因工作天數較多，單季業績可望優於第1季，至於下半年及全年業績能否優於去年同期，仍須視歐美新冠肺炎疫情而定。

美系外資在最新報告中指出，受到健鼎湖北廠區營運影響，我們預估第1季合併營收將季減18%，雖然第2季透明度有限，隨著大陸湖北廠區產量逐步提高，健鼎營收可望季增，不過，由於除伺服器以外，許多產品的終端需求可能會受到新冠肺炎影響，我們認為健鼎很難做到今年第2季及第3季比去年同期成長；由於健鼎是一家非常多元化的公司，美系外資認為，健鼎仍有機會持續提升產品市佔率，且健鼎財務狀況保持穩定，淨現金佔市值的25%到30%，因而給予健鼎「建議加碼」評等，目標價則由140元降至115元。

歐系外資表示，健鼎認為，由於其最終市場結構的多樣化，伺服器/網絡/智慧型手機的市佔率持續增長，且人民幣貶值，銅價下跌及其產能限制帶來的成本緩衝，有助於紓解外在環境需求的不確定性，我們下調2019年到2021年每股盈餘3%到4%，維持「中立」評等，目標價從120元下調至105元。

(時報資訊)