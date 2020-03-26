美國國會順利通過2兆美元刺激方案與Fed大規模的寬鬆政策，美股連續兩日收高，激勵台股今天開高，但逢短線獲利回吐賣壓，鴻海(2317)、大立光(3008)、台塑集團、金控股等大型股早盤翻黑，指數一度走跌，但買盤進場，盤中跌幅收斂，預估成交金額在1500億元左右。

分析師指出，美股反彈，台股站上10年線，日線指標持續翻揚，短線續彈可期。但由於這波指數低檔反彈達到1200點，急漲將轉為緩步震盪，由於國際經濟情況受肺炎影響嚴重，仍看國際股市接下來表現。

美國國會通過紓困案，美股若能持續跌深反彈，對台股是正向發展。但技術面上，現階段只技術反彈可期，但往上逐步向3月13日下跌缺口10128點前進，且月線目前來到10263點，需留意萬點附近開始進入壓力區。

明天收周線，到今天盤中反彈將近500點，漲幅超5％，周KD在低檔有築底態勢，因為利空沒有完全解決，走勢持續震盪，進入個股表現空間，因此，基本面強勢且遭錯殺的個股將是這波反彈要角，反彈強弱將相當明顯。

(時報資訊)