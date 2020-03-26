新冠肺炎全球擴散，台灣確診案例猛飆，台南市防疫工作全面啟動，台南市環保局設計改裝一台砲霧台貨車，針對32處交通場站戶外進行大面積消毒，台南市長黃偉哲認為街區消毒與清潔，對市民健康有幫助。

台南市環保局26日到台南車站進行清潔消毒，台鐵配合站內一併清潔，台南市環保局表示，未來數周是防疫關鍵期，火車站與公車轉運站、高鐵站都是人潮匯集之處，環保局即日起將針對交通場站啟動戶外50公尺全面消毒。

台南市環保局設計一台客製化的搭載砲霧台的消毒車，可一次噴灑10公尺範圍的消毒水，消毒重點放在民眾容易碰觸之處，包括椅子、人行步道、公廁等，未來更方便消毒作業，場站內部則由經營業者自主管理消毒。

黃偉哲提到，口罩亂丟也可能帶來疫情擴散，針對環境進行整潔消毒工作，對市民健康有幫助，將動員更多志工與清潔隊員，維持街區清潔。

另外，針對火車站附近地下道聚集的街友，黃偉哲表示，二月初已有配送口罩給街友，部分街友不願到收容所居住，社會局已發給簡單的防疫包。據了解，街友們彼此都有防疫意識，周遭一有人出現症狀時，有的還會主動向市府通報。

(中時 )