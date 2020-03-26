花蓮關切鐵路高架建設案，徐榛蔚盼中央全額負擔建設經費，因自籌款花蓮恐難負擔。（王志偉攝）

蘇花改通車帶來便利性，不過最高速限只有60公里，也被不少用路人抱怨「太慢了」，交通部長林佳龍今天到花蓮了解鐵道交通建設時，證實公路總局研議分段試辦速限調高至70公里，最快清明連假於南澳到和平段優先試辦。

林佳龍應立院交通委員會之邀，包括立委傅崑萁、縣長徐榛蔚以及鐵路交通主管視察花蓮火車站防疫措施，並提到鐵路高架建設，徐榛蔚也當命請命，因7處高架建設粗估總經費約187億元，縣府需自籌45億元，縣府財政恐難負荷，盼交通部全額負擔。

針對蘇花改速限問題，因蘇花改全線通車後，許多用路人反映，沿線筆直又是單行道，卻速限60公里，稍踩油門便超速，有些駕駛人擔心受罰放慢車速，後方車輛又不能超車，假日尖峰時段經常大排長龍，對此怨聲載道。

林佳龍受訪主動提及，交通部已經研擬「提速」，由公路總局啟動評估作業，擬定清明連假試辦蘇花改部分路段提速可行性方案，把南澳到和平段最長作為第一階段試辦路段，速限提升至70公里。

蘇花改全長38．8公里，分成蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水ˇ個路段；Ｂ段的南澳到和平段最長，有20公里，其中觀音谷風隧道12．6公里，力晶228連假，這路段現然已是塞車熱點。

林佳龍說，蘇花改是一個特別道路，非高速公路，卻是個方便道路，當中隧道與各路段速限都不一樣，不過行車監控中心發揮作用，適時調配行車狀況，提升限速後，盼駕駛人遵循行駛，不要超速。

(中時 )