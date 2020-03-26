疫情發生以來，大陸多地頒布抗疫期間的樓市支持政策，其中，受到廣泛關注的是，部分城市上演了政策「秒宣秒撤」的「一日遊」情況。有專家認為，具體來看，在目前已知的政策「一日遊」來看，導致其政策秒刪的「雷點」，似乎都與需求側沾邊。

此前，大陸多個官方單位包括人民銀行、財政部、銀保監會都明確指出，堅持「房住不炒」定位和「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」的要求，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性。

不過，仍有不少城市的調控政策遊走住房政策主調邊緣，如駐馬店市所提出，要將公積金貸款購買首套房頭期款比例降低至20％；廣州市明確，商服類項目未完成規畫報建手續的，不再限定最小分割單元，商服類項目不再限定銷售對象；寶雞市提到，各銀行要積極爭取降低首套住房貸款頭期款比例政策，公積金貸款最高額度由40萬提高至50萬；濟南市要在先行區、直管區範圍內購買二星級及以上綠色建築商品住宅的，不受濟南市限購政策約束。

58安居客房產研究院分院院長張波表示，從上述城市的政策變動情況來看，能感受得到地方政府當下的「糾結」態度；他進一步指出，如果單從近期的房地產市場表現來看，不少城市確實存在著政策放鬆的理由，但不可否認的是，房地產市場在近幾年來的調控下，已取得了極為不易的市場穩定效果，並且購房者對於後續市場預期穩定的信心更是來之不易。

他建議，在這樣的拉鋸作用下，不難理解部分城市寬鬆政策出台後的撤回操作，不過，與短期「壓力」相比，放鬆需求側的調控政策更應慎之又慎。

(旺報 )