行政院會上午討論通過「農民退休儲金條例」草案，蘇揆表示，本案有助鼓勵農民儲蓄養老，讓農民與政府共同提繳退休儲金，如從30歲起月繳約1千400元，65歲退休預估可月領2萬6千元。

為健全農民社會安全制度，提高農民年老後之經濟生活保障，政府在現行老農津貼每月7550元的基礎上，進一步建構農民退休金制度，讓有意願儲蓄退休儲金的農民，能與其他行業同樣享有適當的生活水準，照顧農民退休安養生活。

農委會說明，農民退休儲金是參仿「勞工退休金」制度，設立農民退休儲金個人專戶(下稱個人專戶)，由農民與政府共同按月提繳至該個人專戶。農民於年滿65歲時，可依個人專戶累積的本金及收益，按月請領退休儲金。依目前老農津貼每月7550元，每4年依消費者物價指數(約4％)調整1次；勞工每月基本工資2萬3800元，每年平均調升2％；基金收益3％；平均餘命20年；及農民提繳6％的條件設算，40歲提繳25年的農民，「老農津貼」加上「退休儲金」可月領1.8萬元；30歲提繳35年的農民可月領2.6萬元。

(中時 )