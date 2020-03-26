韓國N號房事件愈滾越烈。韓國檢方今(26日)上午10點宣布，此案件為影響社會重大事件，國民有知的權利，也為了警告國民防止再犯，破天荒決定在偵查終結前，逐步公布N號房偵查內容，創下韓國司法史首例。

韓國司法審議委員會上午做出重大決定，決定在不影響真偵辦下，在起訴趙嫌前，逐步部分公開偵查狀況及內容，作為防止再犯以及防止性暴力犯罪的措施。

檢方今天同時也宣示將把N號房中的會員列為共犯，現在引起會員大為緊張。韓國警方搜目前清查N號房超過24萬會員，成為韓國有史以來最大調查行動。為了尋求解套方法，目前至少有2萬名會員竟然成立一個私密社團互通訊息串供，引起檢方重視，將加速調查。

由於目前檢方查出，要加入N號房會員必須要使用彼特幣交易，因此都會留下紀錄，為此不少會引大為恐荒，現在紛紛尋求各種管道想要刪光觀看、購買紀錄，目前檢方已經鎖定1萬多名的付費會員，據了解，其中包含老師、藝人、知名球星、企業人士等都經剉著等。

韓國警方今天搜索趙嫌住處，除了搜出1億3千萬韓元外，在他的加密貨幣帳戶中，也搜出32億韓元〈約1億台幣〉的比特幣，趙嫌透過收費會員觀看性虐影片，由於警方還在持續解密，估計趙嫌經營N號房以來，至少已經賺取超過40億韓元收入。

(中時電子報)