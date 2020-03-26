有知情人士表示，蘋果公司曾討論將5G iPhone的發表時間推遲1到2個月，蘋果公司正在討論延期問題，因為新冠肺炎全球大流行可能損害需求並打亂產品開發時間表。

《新浪美股》報導，摩根大通分析師24日在報告中表示，蘋果公司可能會將新款iPhone的發布時間推遲一兩個月，原因包括旅行限制導致的生產問題以及因部分停工可能導致5G網路增長放緩。

自2011年以來，蘋果公司每年都會在9或10月推出新款iPhone，成功推出占收入一半以上的新手機對該公司至關重要。但疫情的爆發和應對措施給蘋果公司帶來了一些挑戰，包括其在大陸的製造供應鏈中斷，以及對因疫情封閉經濟活動國家高端設備需求的質疑。

摩根大通分析師Gokul Hariharan指出，鑒於最近全球範圍內旅行限制造成的EVT（工程驗證測試，現在計畫於4月中旬）、PVT（生產驗證測試）和試生產（現在計畫於6月下旬）出現多個瓶頸，新款iPhone的發表確實有可能會推遲1到2個月的時間，但推遲1到2季的可能性不大。

分析師還預測，美國的封鎖措施可能會延遲電信營運商建立5G網路的時間，這也可能會影響支持5G的新iPhone發表時間。分析師說，由於目前的封鎖措施，美國5G網路建設的延遲可能是5G iPhone推出的主要風險。

(旺報 )