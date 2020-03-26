台灣高鐵（2633）去年營收、獲利亮眼，今年來因新冠肺炎疫情影響載客率，公司宣布原訂3月底啟動的調薪案將暫緩執行，引起高鐵員工及高鐵企業工會反彈聲浪，對此，公司提出五點回應，盼同仁共體時艱。

台灣高鐵回應如下：一、公司25日發布內部公告，宣布受COVID-19（新冠肺炎）疫情，致旅運量大幅衰退，嚴重影響營收，暫緩原訂3月底辦理之「109年度調薪作業」，待疫情趨緩、營收回穩時再行評估辦理，並請同仁體諒、共體時艱。

二、台灣高鐵自2015年迄今，經營階層持續、四度主動辦理員工調薪，充分彰顯公司對員工關懷照顧。去年因營收、運量雙雙攀上新高，基於激勵員工士氣，提前在去年10月25日對全體同仁公告調薪作業原則，惟當時公司並無法預知後續會有疫情爆發，並對運量、營收造成持續性嚴重衝擊。

三、自疫情爆發之初，台灣高鐵即要求各部門立即研擬「業務持續計畫」及有效開源節流措施，並配合疫情發展，逐步啟動各階段開源節流應變計畫，包括暫停所有行銷活動、於清明疏運啟動全車對號座機制、3月15日起針對第一線同仁實施防疫班表，並預計從4月18日調減車次實施「短期班表」等。

四、台灣高鐵強調，儘管面對運量持續下跌，公司仍致力找尋兼顧同仁權益的所有可能做法，但鑒於疫情蔓延全球，對經濟活動造成空前衝擊，交通運輸業更是首當其衝，現階段已無繼續辦理調薪作業空間及條件，更需透過暫緩調薪落實開源節流，方能使公司順利度過疫情風暴。

五、呼籲全體同仁面對此一艱困挑戰，更應加倍努力、開源節流，為旅客提供安心、穩定的旅運服務，彰顯高鐵作為台灣交通動脈的存在價值與意義，成為社會穩定進步的力量。

(工商 )