天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店與天成文旅-華山町，針對居家檢疫者之「家人」推出「安心防疫家人入住專案」，返台的居家檢疫者於熟悉的家中自主隔離，同住的家人朋友改住飯店，即日起至5月31日凡透過電話或現場訂房，雙人房（1-2位入住）不分平假日1400元，適用對象需連續入住14晚（含）以上，本專案不含早餐，加人加價之第三人或第四人，每人每晚以700元計價，享升等三人房或四人房，不分平假日入住平均每人每晚只要700元。

天成飯店集團重視每位客人的健康，防疫部份完全配合政府所有因應措施，集團旗下各館公共區域皆有備有酒精消毒機供客人使用，另備有額溫槍，此外針對公共區域如：樓梯扶手、門把等，每2小時進行一次消毒，客房部分依循防疫標準，使用75%酒精或稀釋漂白水進行環境消毒，秉持加強清潔及消毒工作，積極防護。

(工商 )