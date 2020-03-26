疫情大幅衝擊產業，大陸通訊設備龍頭華為也因此下調全年財政目標。華為創辦人任正非表示，華為產品出貨量和銷售量都將受到影響，下調2020全年財務目標。

華爾街日報刊登專訪任正非文章，這是任正非在農曆春節後首次受訪。任正非表示，新冠肺炎疫情可能打擊業績，華為下調了全年財務目標。

對於公司營運，任正非稱，華為大約15萬在中國的員工中，有9成以上已恢復工作，公司員工正減少出差到海外，透過視訊會議進行業務，並協助受疫情嚴重影響的供應商。

不過，任正非也指出，儘管大部分業務已重啟，但華為的一些運營地點仍處於鎖定狀態，例如武漢規模8千人的研發中心仍為關閉狀態。

在美國出手下，任正非也坦言，華為手機在大陸以外市場的銷量正在下降，但該公司正在努力通過構建穩定的應用程序來彌補這一漏洞。不過這種下降已被強勁的大陸銷售所抵消。

故為克服此難題，任正非表示，計畫將今年的研發預算增加58億美元，至總額超過200億美元，以降低對美國的依賴。2019年7月，華為董事長梁華在華為半年報發布會上表示，華為2019年將在研發上投入人民幣1,200億元。

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