遠雄建設（5522）轉投資的遠雄巨蛋事業公司台北大巨蛋案，環差有條件通過，今年將復工有望，只剩下「臨門一腳」，遠雄建今（26）日價量齊揚，一開盤即衝高到34.05元；盤中收斂漲幅，暫時小漲至33.95元，漲幅0.59％。

遠雄大巨蛋由遠雄建直接持股25％，加上子公司綜合持股總共約31％。迄今停工，已有四年，2016年北市府考量到安全問題，允許大巨蛋局部復工；目前大巨蛋工程進度約80％，估計一旦獲得全面復工，大概還需要蓋一年半，若一切順利，最快可望在2021年底、2022年初完工。

營建股前二月營收以遠雄建最強勢，受惠認列去年底出售新北市新莊32.2億元土地一案、以及「新源邸」完工入帳，使得業績衝高至46.6億元，年增達137.38％，登上「營收王」榜首。

遠雄建前二月營收累計達46.6億元，已創下歷史同期新高紀錄。至於二月營收10.7億元，排名史上第七高。

市場預期，若大巨蛋將來完工營運，將可望貢獻遠雄建長期穩定的租金收益。但由於認列大巨蛋的累虧太多，短期不致獲利。

(工商 )