新冠肺炎持續升溫，疫情指揮中心昨日宣布，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，時代力量立委邱顯智則建議，4月9日要入營受訓的211T替代役男，會有超過500人，內政部役政署應慎重考慮延緩入伍。

邱顯智說，成功嶺的替代役新訓，應該是室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動；在衛生條件不佳的情況下，超過500人進入成功嶺受訓，不只役男擔心，役政署的防疫壓力一定很大。

邱顯智表示，若是役政署認為，4月9日可以如期接訓役男，但請針對替代役的訓練課程，予以適當的調整。他指出，否則一堆防疫措施，卻沒有時間做，沒有時間好好量體溫也是白搭，只是讓管理幹部更加痛苦。

此外，邱顯智也表示，除內政部主管的替代役外，國防部應比照後備軍人教召在3~5月停辦，慎重考慮延緩4月陸軍和海軍相關梯次的徵集入營，紓解成功嶺等營區的防疫壓力。

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(中時電子報)