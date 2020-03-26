雙北論壇今(26)日登場，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜皆表示敵人只有一個「新冠肺炎」，雙北願意合作、共同防疫。柯文哲表示，台北市與新北市為共同生活圈是不爭的事實，相關程度可以用「唇亡齒寒」來表達；而侯友宜則指出，雙北是生命共同體，「新北與台北沒有什麼防疫同不同調的問題」，目前最大的問題就是防治新冠肺炎的擴散。

柯文哲認為，大台北生活圈這一次的防疫策略，將定調為「雙北合作、資源共享、政策一致」；他表示，從防疫旅館、防疫專車到環狀線的通車，這些都是雙北需要共享的資源，希望透過這一次的討論，將細節確認下來，讓民眾度過這次疫情。

侯友宜則表示，這一次論壇最主要的焦點就是在防疫；他露透，新北市副秘書長劉和然與台北市副市長黃珊珊已經開過多次會前會，基本上雙方都已達成共識，明天他與柯文哲會一起宣布合作項目，讓雙北能夠並肩作戰。

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(中時電子報)