台南市40多歲甘姓婦人，為獲得朋友關注，日前自錄音檔傳送，描述有民眾剛從英國返台，卻沒戴口罩到銀行辦事，行員驚恐而報警，此消息導致人心惶惶，警方則立刻介入調查，循線逮捕甘女，甘女被嚇哭而後悔莫及，卻為時已晚，全案依「嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例第」第14條偵辦。

甘女自錄音檔傳上群組，錯誤消息造成大眾恐慌，日前被台南警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

通訊軟體日前流傳一段音檔，內容描述有民眾剛從英國返台，本該隔離卻到台南某銀行洽公，進銀行時更沒有戴口罩，行員驚恐而報警，當地警方則將該民眾逮捕

錄音內容看似正面，但台南警方調查發現，近日都沒有員警到銀行逮捕民眾的事情，更發現該音檔漏洞百出，懷疑是有心人士操控想製造恐慌，因而循線找到錄音的甘姓婦人。

甘女見警方上門而驚恐萬分，表示自己只是在聊天時聽到警察、銀行等關鍵字，懷疑有確診民眾在外亂跑，才想錄音提醒朋友，傳送的群組人數不到10人，又都是自己的朋友，並不知道這已觸法。警方訊後則依「嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例」偵辦，甘女恐將面臨三年以下有期徒刑，最高可罰300萬的罰金。

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(中時電子報)