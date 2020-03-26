武漢市衞健委去年12月31日首次通報稱當地出現新冠肺炎，而首批確診患者共27人，大多來自華南海鮮批發市場（下稱海鮮市場）。據大陸媒體取得的一份首批感染者名單顯示，全部人均無活禽暴露史，其中24人有該海鮮市場暴露史，其中零號病人早於去年12月11日出現症狀。

據報導，最早出現發燒症狀的魏女士被指為首名確診患者，她在海鮮市場經營活蝦生意，並長期租住在市場附近的民居，與市場直線距離不到500米。12月11日出現症狀後，她第一時間在樓下診所就醫。她表示以往不舒服便會立即去打針，打完第二就好轉，但該次她打了兩針都無效，曾到武漢市第十一醫院照肺部CT也沒發現。到去年12月16日，她才前往了協和醫院門診部就診。

從陸媒獲得的感染者名單顯示，海鮮市場首批確診患者中，共11人出現發燒症狀後都選擇到就近診所就醫。據記者上月實地了解，名單中的診所多位於市場附近的老舊小區，現已全部歇業。

名單中首名無海鮮市場接觸史患者陳先生，去年12月16日出現發熱症狀後，隨即到江夏人民醫院就醫。從事財務工作的他表示，確診前期，其家人未做任何防護，但至今無一發現感染。據知陳先生家與市場直線距離超過30公里。他指自己病發前半個月，除上班外沒去過其他地方，最有可能出現感染，估計是乘坐地鐵，或後來前往醫院期間。

(中時 )